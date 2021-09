Kimi Räikkönnen koronavírusos lett, nem vezet a Holland Nagydíjon

Két nappal azután, hogy Kimi Räikkönnen bejelentette év végi visszavonulását, pozitív koronavírustesztet produkált, ezért nem állhat rajthoz a Holland Nagydíjon.

A finn pilótának így kilenc futam maradt a pályafutásából, amelybe remélhetőleg már nem szól bele egészségügyi állapota. Azt is bejelentette az Alfa Romeo, hogy Räikkönnen helyét Robert Kubica veszi át a hétvégén, így már a szombati időmérőn is ő köröz majd Hollandiában.

BREAKING: Robert Kubica is back!

The Pole will make his first Grand Prix start since 2019 in place of Kimi Raikkonen at Zandvoort this weekend#DutchGP #F1 pic.twitter.com/URcTN759oS

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021