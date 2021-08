Elvették Sebastian Vetteltől a Magyar Nagydíjon szerzett második helyét

Finoman szólva is érzelmi hullámvasút volt a vasárnapi Magyar Nagydíj. Valtteri Bottas és Lance Stroll az első kanyarban óriási tömegbalesetet okoztak, majd Lewis Hamiltonnal szúrt ki a csapata, akinek hátulról kellett harmadik helyre felverekedenie magát. Az őrület végén Esteban Ocon élete első futamgyőzelmét ünnepelhette, mögötte Sebastian Vettel zárt.

Csakhogy az FIA vasárnap este közölte, hogy utólag törölték a német pilóta második helyét, mivel a versenybíróknak nem tudott elegendő üzemanyagot szolgáltatni az autója.

A szabályok szerint egy liter benzint kell szolgáltatni a bíróknak, azonban csak 3 decilitert tudtak kinyerni a kocsiból, hiába erősködött az Aston Martin csapatfőnöke, hogy még több mint másfél liter van a tankban. Mivel szabályszegés történt, Vettelt kizárták.

BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place

Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f

— Formula 1 (@F1) August 1, 2021