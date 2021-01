Meg fogsz lepődni, ha megnézed, milyen frizurával jelent meg Vettel új csapatánál

Új szezon és új csapat mellé új frizura is dukál, gondolhatta a Forma-1 négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel, aki a Ferraritól a Racing Pointhoz igazolt, amely Aston Martin néven szerepel majd a 2021-es szezonban.

Hogy aztán az új frizura mennyire előnyös, azt mindenki döntse el maga, de úgy tűnik, Vettel immár nem csinál titkot abból, hogy erősen kopaszodik.

Seb was sporting a new look when he had a seat fit on Wednesday at @AstonMartinF1 👀📸#F1 pic.twitter.com/pIpRudjpSR

— Formula 1 (@F1) January 27, 2021