A 16 éves holland gokartversenyző, Maya Weug személyében először tesztel női pilóta a Ferrari Forma-1-es akadémiáján, írta az MTI.

BREAKING: Maya Weug joins the Ferrari Driver Academy! She is the first female EVER in the academy pic.twitter.com/0N7c6B3NDL

— F2.Addict (@AddictF2) January 22, 2021