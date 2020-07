Egymást ütötte ki a két Ferrari a Stájer Nagydíjon

Már az első körben összekoccant Sebastian Vettel és Charles Leclerc a Forma-1 Stájer Nagydíján, ami után a négyszeres világbajnok versenye azonnal véget ért, ugyanis letört autójáról a hátsó szárny. Monacói csapattársa ugyan még folytatni tudta, de pár kör után ismét a boxba hajtott és ő is feladta a futamot.

– írta aztán Leclerc a Twitteren.

I am disappointed in myself. I’m sorry but being sorry is not enough. Seb hasn’t got any faults today. I’ve let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020