Szezon még nincs, új Forma–1-es teszt- és tartalékpilóták viszont igen

Péntek este tette közzé a Forma–1-es Haas istálló, hogy ugyan még nem biztos, hogy sor kerül az idényre, szerződtetik a brazil Pietro Fittipaldit és a svájci Louis Deletrazt: előbbi teszt-, utóbbi tartalékpilótaként kap lehetőséget.

We can confirm @PiFitti and @LouisDeletraz as our Official Test and Reserve Drivers for 2020.

More details here 👉 https://t.co/3ktwny3kNW pic.twitter.com/VeXIOTUdon

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2020