Gyászszünettel kezdődik majd a Forma-1-es Belga Nagydíj

A Forma-1 mezőnye egyperces gyászszünetet tart majd a Belga Nagydíj előtt, a szombati F2-es futam tömegbalesetében meghalt Anthoine Hubert emlékkére.

Már a vasárnapi Forma-3-as futam előtt is többen tiszteletüket tették, F1-es és F2-es pilóták is megjelentek a verseny előtti megemlékezésen, melyen Hubert anyja és testvére is jelen volt.

For Anthoine ❤️

F1, F2 and F3 drivers and teams formed on the grid at Spa and Anthoine Hubert’s family holding his helmet. Today we honour him!

🎥 : rtl_formel1#BelgianGP pic.twitter.com/CyZgy9WKAz

