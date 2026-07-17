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Foci

„Ne használd tovább a nevünket az üzleteidhez” – kőkeményen beszólt egy focicsapat Fabrizio Romanónak

Fabrizio Romano egy olasz bajnokin.
Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images
Fabrizio Romano egy olasz bajnokin.
24.hu
2026. 07. 17. 16:30
Fabrizio Romano egy olasz bajnokin.
Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images
Fabrizio Romano egy olasz bajnokin.
Az orosz CSZKA Moszkva közösségi oldalán keresztül kritizálta az átigazolásokra szakosodott újságírót, Fabrizio Romanót.

Az olasz újságíró fogalommá vált a labdarúgás világában, számtalan átigazolásról elsőként adott hírt az elmúlt években. Megítélése azonban nagyon változó, egyesek szerint túlságosan befolyásossá vált, sőt ügynökök érdekeit is képviseli időnként egy-két bejegyzésével.

A kritikusai dörzsölhetik a tenyerüket, ugyanis komoly beszólást kapott a CSZKA Moszkvától. Romano arról tweetelt, hogy a Boca Juniors játékosa, Exequiel Zeballos a Napoliba szerződik, miután elutasította az oroszok évi ötmillió eurós fizetésű ajánlatát. A klub azonban kommentben küldte el Romanót melegebb éghajlatra az ügyben.

„Fabrizio, ne terjeszd tovább ezeket a badarságokat! Te egy elismert újságíró vagy. A CSZKA soha nem ajánlott egyetlen játékosnak sem évi 5 millió euró nettóban. A Bocával folytatott tárgyalások februárban lezárultak: nem jött létre megállapodás, nem volt személyre szóló ajánlat.

Ebben az átigazolási időszakban nem is keresünk szélsőket. Ne használd tovább a nevünket az üzleteidhez, sem arra, hogy felverd a játékosok ajánlatának árát!

– dohogott a CSZKA.

Az átigazolási guru nem reagált a bejegyzésre, de biztosan nem tesz jót a renoméjának, ha egy klub hivatalos oldala száll bele.

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