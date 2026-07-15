Őrült mérkőzésen hátrányról fordított Anglia ellen az argentin labdarúgó-válogatott, amely végül Lautaro Martínez 92. percben szerzett fejesgóljával 2-1-re nyert, és bejutott a világbajnokság döntőjébe.
A következő élő közvetítés része Botrányos első félidő után igazi futballt produkált, ismét vb-döntős Argentína
Lautaro Martínez döntőbe fejelte a címvédőt
Thomas COEX / AFP
Lautaro Martinez fejese döntött
Thomas COEX / AFP
Lautaro Martinez fejese döntött
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