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A következő élő közvetítés része Botrányos első félidő után igazi futballt produkált, ismét vb-döntős Argentína

Lautaro Martínez döntőbe fejelte a címvédőt

Argentina's forward #22 Lautaro Martinez heads the ball and scores his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026.
Thomas COEX / AFP
Lautaro Martinez fejese döntött
admin Pincési László
2026. 07. 15. 23:03
Argentina's forward #22 Lautaro Martinez heads the ball and scores his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026.
Thomas COEX / AFP
Lautaro Martinez fejese döntött

Őrült mérkőzésen hátrányról fordított Anglia ellen az argentin labdarúgó-válogatott, amely végül Lautaro Martínez 92. percben szerzett fejesgóljával 2-1-re nyert, és bejutott a világbajnokság döntőjébe.

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Argentina's forward #22 Lautaro Martinez heads the ball and scores his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026.
Vb-elődöntő: Anglia – Argentína 0-0 (élő)
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