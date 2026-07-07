Sírva esett ki a vébéről Cristiano Ronaldo, bucira verték az Egyesült Államokat – ez történt a foci-vb 26. napján

Ez történt a pályán:
- A spanyol labdarúgó-válogatott egy 91. perces góllal ejtette ki Portugáliát, ezzel vb-rekordot döntött, Unai Simón pedig továbbra se kapott gólt a tornán.
- Az Amerikai Egyesült Államokat lefocizta Belgium, 4-1-es hengereléssel ejtették ki a társházigazdát a vébéről.
Ez történt a pályán kívül:
- Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy ő telefonált a FIFA elnökének, hogy függesszék fel Folarin Balogun eltiltását.
- A brazil szövetség úgy döntött, hogy Carlo Ancelottival folytatja a közös munkát.
- Roberto Martínez bejelentette, hogy nem marad a portugál válogatott élén.
- Cristiano Ronaldo pedig közölte, hogy nélküle nem nyert semmit Portugália, úgyhogy nincs miért szégyenkeznie.
- Térsérülése miatt valószínűleg már nem tud pályára lépni a világbajnokságon a belgák alapembere.