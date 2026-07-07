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Sírva esett ki a vébéről Cristiano Ronaldo, bucira verték az Egyesült Államokat – ez történt a foci-vb 26. napján

Cristiano Ronaldo a kiesés után.
Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
Cristiano Ronaldo a kiesés után.
24.hu
2026. 07. 07. 05:57
Cristiano Ronaldo a kiesés után.
Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
Cristiano Ronaldo a kiesés után.
Belgium sztárjátékosait padoztatva aratott lehengerlő győzelmet, míg a portugáloknál szem nem maradt szárazon, miután kiestek a világbajnokságról. Cristiano Ronaldo utolsó világbajnokságáról. Összefoglaló a legutóbbi játéknapról.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

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