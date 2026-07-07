Ronaldo: Három kupát nyertem Portugáliával, előtte nem nyertünk semmit

A portugál klasszis korábban elismerte, a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó vb, amin szerepel, ám ez nem jelenti azt, hogy 2027-ben ne állna a csapat rendelkezésére, vagy éppen a 2028-as Európa-bajnokságot ne vállalná el. A portugál sajtó szerint ez is téma volt a Spanyolország ellen 1-0-ra elveszített nyolcaddöntőt követő rövid beszélgetésben a vegyes zónában.

Holnap úgy fogok felébredni, ahogy ma is felébredtem: tiszta lelkiismerettel. Huszonhárom évig játszottam a válogatottban, és három kupát nyertem. Cristiano előtt Portugália semmit sem nyert!

– idézte az A Bola Ronaldót a vegyes zónában.

„Számomra az Európa-bajnokság volt a legfontosabb, a 2016-os Eb-győzelem ugyanolyan jelentőségű, mint egy világbajnokság, őszintén szólva” – tette hozzá.

Amikor azonban közvetlenül megkérdezték tőle, hogy visszavonul-e a válogatottból, a csapatkapitány elhárította, hogy bármilyen döntést is hozott volna.

Nem hozok döntéseket a pillanat hevében. Jelenleg nem fontos, hogy folytatom-e

– mondta a 41 éves támadó, aki egyben Roberto Martínez szövetségi kapitányt is fényezte.

„Imádtam Roberto edzővel dolgozni. Remek ember és kiváló edző. Trófeát nyert Portugáliával, és ezt soha nem fogom elfelejteni. Nagyon hálás vagyok azért, amit Portugáliának adott” – zárta szavait.

A kapitány távozott

Roberto Martínez 2023 januárjában vette át a kispadot, miután a 2022 végi katari világbajnokság után Fernando Santost menesztették. A spanyol szakember szerződése lejár, így nem kerül pénzbe, hogy elváljanak útjai a portugál válogatottal, amellyel Nemzetek Ligáját nyert, de a csapat játékát nem tudta javítani.

Portugália nem mutatott kiemelkedő játékot a világbajnokságon, a csoportjában Kolumbiával (0-0) és a Kongói DK-val (1-1) is döntetlent játszott, Üzbegisztánt viszont 5-0-ra kiütötte. Horvátországot 2-1-re legyőzte az egyenes kieséses szakaszban, ám Spanyolország már rágós falatnak bizonyult, egy 91. perces góllal 1-0-ra kikapott, így a nyolcaddöntőben kiesett.

Az A Bola című napilap szerint Jorge Jesus veszi át a válogatott irányítását. A 71 éves szakember négy évre szóló szerződést írhat alá, vagyis a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as, részben portugál rendezésű vébén irányíthatja Portugáliát.