Döntött a brazil szövetség Ancelottiról

Ezt az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország szövetségének szakmai igazgatója, Rodrigo Caetano jelentette be egy nappal a norvégok elleni kiesést követően. Közölte: Ancelotti a 2030-as vb végéig irányítja a csapatot.

Ő a szövetségi kapitányunk, és az is marad a teljes négyéves ciklus alatt

– mondta Caetano.

Nem akarják újra elkövetni ugyanazt a hibát

Hozzátette: a 67 esztendős olasz szakvezetőt – aki májusban hosszabbította meg szerződését – nem fogják azonnal meneszteni egyetlen kudarc miatt.

A világbajnoki kudarc egyik fő oka az volt, hogy hiányzott a megfelelő, hosszú távú és stabil szakmai vezetés, amely úgy készíthette volna fel a válogatottat a tornára, ahogyan azt kellett volna. Ezt a hibát nem követhetjük el újra

– fogalmazott a szakmai igazgató.

A futballőrült országban a kiesés után hamar megkezdődött a bűnbakkeresés. A kritika jelentős része Ancelottira irányul, akinek mindössze egy éve volt arra, hogy átalakítsa a csapatot, amely addig három ideiglenes edző irányítása alatt működött, mert a szövetség közben arra várt, hogy az olasz szakember távozzon a Real Madridtól.

A kiesés utáni brazil sajtóvisszhangról itt írtunk, de a selecao búcsúja a Ziccerben is téma volt. Egri Viktor pedig így látta norvégok elleni meccset: