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Félidőben motivációs beszédet tartott a belga focista, aki valószínűleg már nem játszhat a vébén

Romelu Lukaku gólörömként feltartotta Amadou Onana mezét.
Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Romelu Lukaku gólörömként feltartotta Amadou Onana mezét.
24.hu
2026. 07. 07. 06:47
Romelu Lukaku gólörömként feltartotta Amadou Onana mezét.
Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
Romelu Lukaku gólörömként feltartotta Amadou Onana mezét.
A belga labdarúgó-válogatott magabiztos játékkal, 4-1-re legyőzte az Amerikai Egyesült Államok csapatát a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Az első félidő 20. percében Amadou Onana a térdéhez kapva terült el a gyepen. A középpályás azonnal mutatta, hogy segítséget kér, végül orvosi segítséggel bicegett le a pályáról. Picit próbálgatta még a lábát, de hamar leült a kispadra, a helyére pedig Hans Vanaken állt be.

Itt még nem kellett okvetlenül szörnyűségre gondolni, de árulkodónak tűnt, hogy Onana a lefújáskor már rögzítőt hordott és mankóval közlekedett. Az sem kimondottan biztató jel, hogy Romelu Lukaku a térdsérülést szenvedő csapattársának mezét feltartva ünnepelt.

Még nem hallottam a diagnózist, de súlyosnak tűnik. Az a benyomásom, hogy a torna hátralévő részére elvesztettük őt

– Erősítette meg Rudi Garcia szövetségi kapitány a De Standaard cikke szerint.

Márpedig Onanának nagy hatása van a csapatra, ezt nem csak Lukaku gesztusa mutatja, hanem Nicolas Raskin nyilatkozata is rámutat.

„Fájdalmas volt látni, ahogy így távozik a pályáról. Amadou egy vezető személyiség, aki nagyon fontos a csapatunk számára. A félidőben szívből jövő beszédet tartott az öltözőben. Ez mindannyiunkat mélyen megérintett” – mondta Raskin.

Belgium legközelebb Spanyolországgal játszik pénteken 21 órától Los Angelesben. Onana addigra biztosan nem épül fel, de Garcia szavai alapján alighanem befejezte a vb-szereplését.

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