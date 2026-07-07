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A spanyol válogatott világbajnoki rekordot döntött a portugálok legyőzésével

A spanyol válogatott ünnepli a portugálok elleni továbbjutást.
Alex Slitz/Getty Images
A spanyol válogatott ünnepli a portugálok elleni továbbjutást.
24.hu
2026. 07. 07. 04:30
A spanyol válogatott ünnepli a portugálok elleni továbbjutást.
Alex Slitz/Getty Images
A spanyol válogatott ünnepli a portugálok elleni továbbjutást.
A spanyol labdarúgó-válogatott hétfő este 1-0-ra legyőzte Portugáliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Mivel ez sorozatban a hatodik kapott gól nélküli mérkőzése volt a spanyol válogatottnak, így világbajnoki rekordot döntött.

Ezen a tornán az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig a négy évvel ezelőtti, katari torna nyolcaddöntőjében elért 0-0-s döntetlennel már hat összecsapásnál tart az Európa-bajnok. Ezzel immár egyedüliként áll az örökrangsor élén, a korábbi öt kapott gól nélküli összecsapással holtversenyben az olasz (1990) és a svájci (2006, 2010) csapattal volt a legjobb.

Talán nem meglepő, de így a csapat kapusa is növelte hihetetlen rekordját. Unai Simón már a legjobb 32 között megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, sőt az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is. Simón jelenleg 609 perce nem kapott gólt.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese a legjobb nyolc között pénteken 21 órától Belgiummal játszik Los Angelesben.

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