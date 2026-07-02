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Arra kérte Julian Nagelsmannt a német szövetség, hogy mondjon le

Julian Nagelsmann a Paraguay elleni kiesés után.
Joe Prior/Visionhaus via Getty Images
Julian Nagelsmann a kiesés után.
24.hu
2026. 07. 02. 18:13
Julian Nagelsmann a Paraguay elleni kiesés után.
Joe Prior/Visionhaus via Getty Images
Julian Nagelsmann a kiesés után.
Német sajtóértesülések szerint nem marad a labdarúgó-válogatott élén Julian Nagelsmann.

A német csapat csoportelsőként jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába annak dacára, hogy 2-1-re kikapott Ecuadortól. A legjobb 32 között viszont Paraguayjal nagyon meggyűlt a bajuk a németeknek, hátrányba is kerültek, végül 1-1-et követően tizenegyespárbajban kiestek.

A Bild és Sky beszámolója szerint is csütörtökön hallgatta meg Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szakmai beszámolóját a német szövetség. A megbeszélés végén arra kérték az edzőt, hogy mondjon le az állásáról. A Bild szerint egyébként felkínáltak az edzőnek kompenzációt is, hogy ne essen el nagy összegtől, de gondolkodási időt kapott Nagelsmann.

Szintén a német sajtó írt róla röviddel a kiesést követően, hogy Jürgen Kloppot puhítja a szövetség, mert benne látják a megoldást a problémákra.

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