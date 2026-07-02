Arra kérte Julian Nagelsmannt a német szövetség, hogy mondjon le

A német csapat csoportelsőként jutott tovább a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába annak dacára, hogy 2-1-re kikapott Ecuadortól. A legjobb 32 között viszont Paraguayjal nagyon meggyűlt a bajuk a németeknek, hátrányba is kerültek, végül 1-1-et követően tizenegyespárbajban kiestek.

A Bild és Sky beszámolója szerint is csütörtökön hallgatta meg Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szakmai beszámolóját a német szövetség. A megbeszélés végén arra kérték az edzőt, hogy mondjon le az állásáról. A Bild szerint egyébként felkínáltak az edzőnek kompenzációt is, hogy ne essen el nagy összegtől, de gondolkodási időt kapott Nagelsmann.

Julian Nagelsmann has been asked to step down as Germany’s manager, according to Sky in Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/dRkBUnsPzT — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 2, 2026

Szintén a német sajtó írt róla röviddel a kiesést követően, hogy Jürgen Kloppot puhítja a szövetség, mert benne látják a megoldást a problémákra.