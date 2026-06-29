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Foci foci vb 2026

Messinek szinte minden bejött, Ronaldo elmaradt korábbi önmagától – így teljesítettek eddig a vébén az Aranycipőre hajtó sztárok

Foci vb legjobb csatárok csoportkör Lionel Messi
David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Kovács Gábor
2026. 06. 29. 07:57
Foci vb legjobb csatárok csoportkör Lionel Messi
David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Gólok, rekordok és világklasszis befejezések – a 2026-os világbajnokság csoportköre bővelkedett emlékezetes támadóteljesítményekben. Lionel Messi vezeti a góllövőlistát, de Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ousmané Dembélé és Vinícius Júnior szorosan követi őt, miközben Harry Kane és Cristiano Ronaldo is fontos gólokkal segítette válogatottját. Összegyűjtöttük, hogyan teljesítettek a torna legnagyobb sztárjai a kapu előtti szituációkban.

Lionel Messi – Gól: 6, xG: 2,72

Egyértelműen Messi volt a csoportkör legveszélyesebb támadója, aki hat találatával a góllövőlistát is vezeti. Az argentin rendkívüli hatékonyságot mutatott a kapu előtt: Algéria ellen mesterhármast lőtt, Ausztria ellen duplázott, majd a harmadik találkozón Jordánia ellen csereként is betalált. Időközben megelőzte Miroslav Klosét, így 19 góljával ő a vb-k történetének legeredményesebb játékosa. Emellett ő az első futballista, aki hét egymást követő vb-meccsen is gólt lőtt.

A befejezései kimondottan változatosak voltak: akcióból, kipattanóból és szabadrúgásból egyaránt eredményes tudott lenni.

Bár Ausztria ellen kihagyott egy tizenegyest, ez sem törte meg a lendületét. Kevés helyzetből is képes volt gólt szerezni, kiválóan választotta meg a lövőhelyzeteket, és a kapu előtt is nyugodt maradt. Mindemellett több kulcspasszal segítette társait, így nem csupán befejezőként, hanem irányítóként is meghatározó szerepet játszott.

Az argentinoknak gyakorlatilag kiterítették a vörös szőnyeget az elődöntőig: ha legyőzik Zöld-foki szigeteket, akkor a papírforma szerint az ausztrálokkal, majd a svájciakkal vagy a kolumbiaiakkal meccselnek. Messinek tehát minden esélye megvan, hogy tovább gyarapítsa a góljai számát.

24.hu

Kylian Mbappé – Gól: 4, xG: 2,28

Mbappé a Szenegál elleni első félidőt leszámítva végig kiemelkedő formában futballozott, és négy góllal zárta a csoportkört. A kapu előtt mindig jó döntéseket hozott, emellett Norvégia ellen két gólpasszal segítette Dembélét. Szokásához híven a kontráknál életveszélyes volt, de ezúttal felállt védelem ellen is rendszeresen került lövőhelyzetbe.

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