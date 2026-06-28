Amint véglegessé vált a skótok kiesése, lemondott a kapitányuk

A skótok legyőzték Haitit 1-0-ra, de kikaptak a braziloktól és Marokkótól is, így három ponttal számolgatták, hogyan juthatnának a legjobb 32 közé. Ez végül nem jött össze, Horvátország győzelmével véglegessé vált, hogy kiesett a csoportkörben Skócia. A Skót Labdarúgó Szövetség honlapján pedig szinte rögtön kikerült a közlemény, amely szerint Clarke lemondott a posztjáról.

Ennek a búcsúnak a legmeghatóbb része a játékosaimnak szól, akik nélkül nem lennének azok az emlékek, amelyeket 2019-től napjainkig gyűjtöttünk. Megérdemlik az összes dicséretet és elismerést, amit kapnak, és igazi megtiszteltetés volt számomra, hogy a főnöküknek hívhtak.Köszönöm, hogy itt lehettem, és sok sikert kívánok az utódomnak

– búcsúzott a szakember.

Clarke sikeres hét évet töltött a skótok kispadján, kétszer is Európa-bajnokságba vezette a csapatot, mielőtt 28 évet követően újra vb-szereplést vívott ki a selejtezőkön.