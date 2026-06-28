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Amint véglegessé vált a skótok kiesése, lemondott a kapitányuk

Steve Clarke a brazilok elleni meccset követően.
Martin Rickett/PA Images via Getty Images
Steve Clarke a brazilok elleni meccset követően.
24.hu
2026. 06. 28. 02:03
Steve Clarke a brazilok elleni meccset követően.
Martin Rickett/PA Images via Getty Images
Steve Clarke a brazilok elleni meccset követően.
Lemondott szövetségi kapitányi pozíciójáról Steve Clarke közvetlenül azután, hogy biztossá vált Skócia kiesése a világbajnokságról.

A skótok legyőzték Haitit 1-0-ra, de kikaptak a braziloktól és Marokkótól is, így három ponttal számolgatták, hogyan juthatnának a legjobb 32 közé. Ez végül nem jött össze, Horvátország győzelmével véglegessé vált, hogy kiesett a csoportkörben Skócia. A Skót Labdarúgó Szövetség honlapján pedig szinte rögtön kikerült a közlemény, amely szerint Clarke lemondott a posztjáról.

Ennek a búcsúnak a legmeghatóbb része a játékosaimnak szól, akik nélkül nem lennének azok az emlékek, amelyeket 2019-től napjainkig gyűjtöttünk. Megérdemlik az összes dicséretet és elismerést, amit kapnak, és igazi megtiszteltetés volt számomra, hogy a főnöküknek hívhtak.Köszönöm, hogy itt lehettem, és sok sikert kívánok az utódomnak

– búcsúzott a szakember.

Clarke sikeres hét évet töltött a skótok kispadján, kétszer is Európa-bajnokságba vezette a csapatot, mielőtt 28 évet követően újra vb-szereplést vívott ki a selejtezőkön.

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