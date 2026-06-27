A holland válogatott támadó és párja elveszítették születendő gyermeküket

Noa van der Bij, Cody Gakpo, a Liverpool és a holland válogatott támadójának barátnője tragikus hírt osztott meg az Instagramon, a pár ugyanis elveszítette születendő gyermekét. Gakpóék pár hete jelentették be, hogy második kisfiukat várják.

Megtört szívvel tudatjuk, hogy kisfiunk a várandósság alatt elhunyt. Köszönjük a támogatást

– írta közösségi oldalán Van der Bij.

A holland ESPN szerint a pár Elijah Raphael Gakpónak nevezte volna el a kisfiút. A tragikus hír után a család közösen elment egy templomba, ahol gyertyát gyújtottak.

Azután egy játszótérre mentünk a kisfiunkkal, Samuellel. Volt ott egy másik kisgyerek, akit Elijah-nak hívtak. Nem is kaphattunk volna szebb jelet Istentől

– írta Cody Gakpo barátnője. A pár első gyermeke 2024-ben született.

Gakpo a holland válogatottal a világbajnokságon szerepel, a támadó a csapat mindhárom csoportmeccsén kezdett, a svédek kiütéséből két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. Hollandia megnyerte a csoportját, a legjobb 32 között Marokkóval találkozik.