2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Kicsinyes büntetést kapott az uruguayi válogatott, miután kizúgott a vébéről

Az uruguayi válogatott tagjai, miután kiestek a vb-ről.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images
Az uruguayi válogatott tagjai, miután kiestek a vb-ről.
24.hu
2026. 06. 27. 22:16
Az uruguayi válogatott tagjai, miután kiestek a vb-ről.
Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images
Az uruguayi válogatott tagjai, miután kiestek a vb-ről.
Az Uruguayi Labdarúgó Szövetség úgy döntött, a válogatott magángépe nem száll fel, ezért kénytelenek lesznek maguk hazatérni.

Az uruguayi válogatott nem tudta megverni sem Szaúd-Arábiát (1-1), sem a Zöld-foki Köztásaságot (2-2), mielőtt kikapott a spanyoloktól 1-0-ra. Megszerzett két pontjával a torna legrosszabb harmadik helyezettjeként, egyedüli dél-amerikai csapatként pottyant ki Marcelo Bielsa együttese.

A szövetségi kapitány is meglehetősen feldúltan nyilatkozott a spanyolok elleni találkozót követően, de a szövetségnél még dühösebbek lehettek. A válogatott tagjait szállító magánrepülő ugyanis nem száll fel, a focisták kereshetnek maguknak járatot, amivel hazajutnak.

Kapcsolódó
Marcelo Bielsa
A karaktergyilkos edző, aki a vébén magának ártotta a legtöbbet
Ha valamit nem tudtunk eddig Marcelo Bielsáról, az nem az volt, hogy hűtőládán szeret ülni meccsközben, vagy hogy szívesen megy bele konfliktusokba a sajtóval, hanem az, hogy karaktergyilkosságokat is vállal.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Futball-vb: kikből gyúrjuk össze a tökéletes szövetségi kapitányt?

Friss

Népszerű

Összes
bluetooth hangszóró teszt melyik a legjobb kallsup soundcore earfun xiaomi
Meglepően jó a 2500 forintos hangszóró – de gyorsan kiderül, miért kerül a többi tízszer ennyibe
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik