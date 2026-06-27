Kicsinyes büntetést kapott az uruguayi válogatott, miután kizúgott a vébéről

Az uruguayi válogatott nem tudta megverni sem Szaúd-Arábiát (1-1), sem a Zöld-foki Köztásaságot (2-2), mielőtt kikapott a spanyoloktól 1-0-ra. Megszerzett két pontjával a torna legrosszabb harmadik helyezettjeként, egyedüli dél-amerikai csapatként pottyant ki Marcelo Bielsa együttese.

A szövetségi kapitány is meglehetősen feldúltan nyilatkozott a spanyolok elleni találkozót követően, de a szövetségnél még dühösebbek lehettek. A válogatott tagjait szállító magánrepülő ugyanis nem száll fel, a focisták kereshetnek maguknak járatot, amivel hazajutnak.