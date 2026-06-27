„A mai nap életem egyik legrosszabb napja” – őszintén beszélt sérülésekkel tarkított szezonjáról a spanyol szélső

Williams a közösségi oldalán keresztül mesélte el rajongóinak, hogy nagyon nehéz időszakokon van túl.

„A mai nap életem egyik legrosszabb napja. Újra megsérültem egy nagyon nehéz év után, amelyben az ágyéki sérülés sok csatát megnyert ellenem, de a háborút nem. Kemény munkával, áldozatvállalással és mindenekelőtt felelősségtudattal sikerült legyőznöm.

Másfél évnyi szenvedés, szomorúság, bizonytalanság és szorongás volt. Nem tudtam, mikor fogok újra fájdalom nélkül játszani, és mikor nyerem vissza a normális életemet. Eljutottam odáig, hogy olyan egyszerű dolgoknál is együtt kellett élnem a fájdalommal, mint a WC-re menni, be- és kiszállni az autóból, vagy egyszerűen csak élvezni a mindennapokat

– írta őszinte bejegyzésében a spanyol szélső.

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento,… pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026

Williams felidézte, hogy az ágyéka után combizom-sérülést szenvedett, amely komoly próbatétel volt, így amikor Uruguay ellen is megsérült, frusztrált és szomorú lett.

„Ez egy olyan játékhelyzet volt, amely véleményem szerint elkerülhető lett volna, mert teljesen felesleges volt. De ez sem fog megállítani. Tudom, hogy Istennek terve van velem, és az utolsó pillanatig küzdeni fogok azért, hogy újra azt tehessem, amit a legjobban szeretek: focizni, boldog lenni és sok örömet szerezni” – zárult a futballista posztja, aki leszögezte, még a vébén vissza akar térni.

Spanyolország 7 ponttal nyerte meg a csoportját, legközelebb pedig a J csoport második helyezttjével mérkőzik meg a legjobb 32 között.