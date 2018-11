Nézni is szörnyű, hogy állt az Arsenal-csatár bokája

Hét csapat, a Leverkusen, a Zürich, a Chelsea, a Lazio, a Dinamo Zagreb, az Eintracht Frankfurt és az Arsenal is továbbjutott az Európa Ligában.

A londoniak 0-0-ra végeztek a Sporting ellen, és ezzel 15 meccses nyújtották veretlenségi sorozatukat, de ezt beárnyékolja Danny Welbeck sérülése, akinek nagyon rondán nézett ki a jobb bokája, miután egy fejest követően rosszul fogott talajt.

Az angol válogatott támadót oxigénmaszkban és hordágyon vitték le a pályáról, majd kórházba szállították, de pontos diagnózis még nincs. Viszont a sérülés mértékéről sokat elmond Welbeck csapattársának, Mattéo Guendouzinak a reakciója.

This Guendouzi reaction to Danny Welbecks injury made me so sad for Welbeck , Injuries are a big set back to any player especially when it means he has to stay out for a while.

Get Well Soon Danny Welbeck

2018. november 8.