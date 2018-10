Szürreális interjúban veregette hátba saját magát Várhidi Péter

Egészen zavarba ejtő interjút adott a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az NB II-es Mosonmagyaróvártól éppen menesztett edzője, Várhidi Péter a Csakfocinak. A 60 éves szakember nem fogta vissza magát, amikor a vélt vagy valós sikereiről beszélt a lapnak. Közben tény, hogy a válogatottól való 2008-as távozása óta, tehát 10 már tíz éve nem dolgozott egyetlen komolyan vehető csapatnál sem.

Soha nem küzdöttem még vezetőedzőként profi osztályban a kiesés ellen, ezért érdekelt, hogy milyen lehet a bennmaradásért harcolni. Kihívásnak éreztem a munkát és 12 meccses veretlenségi sorozattal simán bent is maradtunk. (…) Be akartam bizonyítani mindenkinek, de leginkább magamnak, hogy ezt a feladatot is meg tudom oldani