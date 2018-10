Elzavarnák a német kispadról Joachim Löwöt

Beleszaladt egy méretes pofonba a német labdarúgó-válogatott, amely 3-0-ra kikapott Hollandiában, a Nemzetek Ligája legutóbbi játéknapján. A német lapok nem kímélik a csapatot a zakó után, főleg Joachim Löwöt vették elő, a Deutsche Welle véleménycikkében már el is könyvelte:

most van itt az ideje, hogy a kapitány távozzon.

Igazából elég sokan már nyáron, a világbajnoki leszereplés után is elküldték volna, a német szövetség ugyanakkor nem szokott kapkodni kapitánykérdésben, most is hagytak egy kis időt, míg a dolgok leülepedtek, majd Löw is úgy döntött, szeretné folytatni a munkát. Mint ismert, a németek világbajnoki címvédőként érkeztek Oroszországba, de már a csoportkörben kiestek.

„Nehéz megmondani, hogy miért nem tudtunk gólt lőni. A helyzeteink megvoltak, de egyszerűen nem tudtuk értékesíteni őket. Az első bekapott gól után az is kiderült, hogy nincs meg a ránk jellemző magabiztosság az elmúlt hónapok eredményei miatt. Különösen rossz volt nézni, mennyire szétestünk az utolsó tíz percben” – mondta a meccs után Joachim Löw.

Elég szomorúra sikerült a német kapitány rekordmeccse: a mostani volt a 168. mérkőzése a válogatott élén, Sepp Herberger csúcsát adta át a múltnak.

Nyitókép: TF-Images/Getty Images