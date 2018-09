Vajon mit mondhatott Mourinho Pogbának?

Írtunk róla, hogy felhőtlennek nem nevezhető a Manchester United menedzsere, José Mourinho viszonya a csapat világbajnok középpályásával, Paul Pogbával. Már korábban is voltak nézeteltérések, de a francia a hétvégi, Wolverhamtpon elleni 1-1 után arról beszélt az újságíróknak, hogy támadóbban kellene játszaniuk. Mourinho válasza az volt, hogy nála többet nem lesz csapatkapitány Pogba. Nem is nevezte őt a Derby County elleni Ligakupa-mérkőzésre, amelyet tizenegyesekkel bukott el a United.

A Sky Sports szerda reggel elcsípett egy jelenet a manchesteriek edzésén, a szurkolók pedig nem lehetnek túl nyugodtak miatta. Pogba futott oda Mourinhóhoz és a szakmai stáb egy másik tagjához, mire a portugál valami olyat mondott, ami nagyon nem tetszett a játékosnak. Megy a találgatás, egyesek szerint azt ismételgette a menedzser, hogy

Ha ez igaz, akkor Mourinho épp azt a játékosát veszíti el végleg, akin lényegében áll vagy bukik csapata játéka. Az álmoskönyv szerint ez nem feltétlen jelent jót.

