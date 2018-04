Cristiano Ronaldo olyan gólt ollózott, hogy állva tapsolták a Juve-stadionban

Ahogyan arról írtunk, a címvédő Real Madrid Torinóban, a Juventus otthonában nyert kedden 3-0-ra, így váratlanul nagy előnyből várhatja a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját. A meccs hőse ki más lett volna, mint Cristiano Ronaldo, aki lőtt két gólt, meg adott egy gólpasszt, azaz mindhárom madridi találatban benne volt.

A portugál játékos keserítette a egtöbbször Gianluigi Buffont a BL-ben, szám szerint kilencszer.

Már az első gólja sem volt technikailag könnyű, de a másodikra nincsenek szavak, annyira szép volt. A 64. percben, Dani Carvajal középre ívelése után hihetetlen magasságból ollózott a pillanatokkal korábban óriásit védő, itt azonban tehetetlen Buffon kapujába. Ezután még a torinói közönség is tapsolt.

Juventus fans clapping for Ronaldo and his goal. He appreciates it, says thank you, and gives a thumbs up. pic.twitter.com/kLeQcxuVZP

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 2018. április 3.