Kovács Kokó István: Nekem nincs mitől félnem, nem voltam a NER embere

Nekem nincs mitől félnem, a tények fényesen bizonyítják, soha semmilyen politikai előnyt nem élveztem, nem voltam a NER embere, és eszembe sem jutott, hogy az elnöki feladatkörömet bármilyen szinten is érintené az, hogy politikai váltás volt

– mondta a HVG-nek Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, mikor arról kérdezték, mennyire tartja biztosnak a pozícióját a kormányváltás után. Korábban ugyanis Lázár János (tenisz), Németh Szilárd (birkózás) és Schneller Domonkos (kerékpársport) is lemondott, és az atlétáknál Gyulai Miklós is távozik.

Kovács azzal folytatta, hogy a szövetség által demokratikusan megválasztott, független elnökként dolgozik 2024. novemberi megválasztása óta. Az azóta elvégzett munkával kapcsolatban elmondta, sikerült a pénzügyeket rendbe rakni,

de a megválasztása előtti időszakért nem tud, és nem is akar felelősséget vállalni.

Így is sok olyan elszámolás után volt és van is fizetési kötelezettségük, ami nem az ő időszakukat érinti. Épp ezért Kovács azt reméli, hogy „a rendőrség és az ügyészség, az összes vizsgálódó hatóság idővel utoléri magát, és megtudjuk végre, hová tűntek azok a pénzek, sőt, remélem, lesz elszámoltatás a sportágamban elkövetett súlyos törvénytelenségekkel kapcsolatban”, mert szerinte a közpénz óriási felelősséggel jár, és csak olyan célokra szabad fordítani, amik az adott sportág fejlődését, Magyarország érdekeit szolgálják.

A teljes interjút, amiből az is kiderül, hogy érmet remél a magyar ökölvívástól a Los Angeles-i olimpián, itt olvashatja.