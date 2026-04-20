víváspárbajtőrcsalódásmuhari eszter
Sport

Óriásit csalódott az amerikai edzésekben és edzőjében az olimpiai bronzérmes magyar vívó

Muhari Eszter (b) és a későbbi győztes észt Katrina Lehis asszója a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix női versenyének döntőjében a Papp László Budapest Sportarénában 2026. április 19-én. Muhari Eszter ezüstérmet nyert.
Kovács Márton / MTI
Muhari Eszter nagy előnyről kapott ki észt riválisától
24.hu
2026. 04. 20. 07:45
Vasárnap Muhari Eszter ezüstérmet szerzett a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix női versenyében, de úgy, hogy 11-6-os vezetés után már csak ellenfele, a tavaly vb-ezüstérmes észt Katrina Lehist vitt be találatot, és 12-11-re fordított.

„Nagyon csalódott vagyok, amatőr volt tőlem, hogy így kikaptam” – nyilatkozta az olimpiai bronzérmes Muhari, aki az asszó után az M4 Sportnak elmondta, örül az ezüstéremnek, ugyanakkor nagyon csalódott is, mert nem megfelelő edzésmunkát végeztek az edzőjével Amerikában.

Egyre dühösebb lettem magamra, hogy nem tudok változtatni és már számoltam vissza egy kicsit… egyszerűen már túlzottan akartam és lehet, hogy ez volt most itt a gond

– fejtegette a vereség okait.

Hozzátette, vágyott az Amerikában tapasztalható más szemléletre, de csalódott az edzésmunkában és kinti edzőjében is.

Sajnos az edzésmunka nem olyan, mint amire számítottam, óriásit csalódtam a kinti edzésekben, edzőben.

Sajnálom, hogy nem gyakoroljuk ezeket, remélem, hogyha hazajövök, akkor több idő lesz erre majd. Tudom, hogy az olimpia előtt is ezeket a szituációkat kell gyakorolnom, mert ilyen dolgokon csúszik el egy meccs. Egész asszó alatt, egész nap jól éreztem magam, feldobott ez a hazai közönség.”

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Fidesz bukása előtt egy kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre Tiborcz Istvánék mellé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik