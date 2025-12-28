Örömfoci a javából – 8-1-es Fradi-vereséget is tartogatott az első teremtorna

Ötven évvel ezelőtt zajlott minálunk az első, mind a tizenhat NB I-es csapatot felvonultató teremlabdarúgó-torna. Addig meghívásos négyes vetélkedőket tartottak Miskolcon, a „szomszédhoz” képest tizenhárom éves késéssel, mert Bécsben 1959-től rendezték a tető alatti téli futballshow-t, nálunk meg 1972-től jöttek össze a parkett ördögei.

A hetvenes évek elején azt írták a hazánkban új próbálkozásról:

A teremben a játék annyira gyors, hogy a kapuk szinte másodpercenként kerülnek veszélybe. Ennélfogva sok gól születik, az állás gyakori változása fokozza az izgalmakat. S miközben a stadionokban viszonylag messziről figyelhetik a szurkolók az eseményeket, a teremben a távolság minimálisra csökken.

Az 1975-ös selejtezők négy helyszínen zajlottak, mindenütt a kapacitást messze felülmúló érdeklődés mellett. A drukkerek december közepén megrohanták a sportcsarnokokat, akár az üzleteket. Volt kikért.