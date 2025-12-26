Balesetekre és sérülésekre számít Lee Goddard, a pénteken rajtolt Sydney-Hobart vitorlásverseny szervezőbizottságának elnöke.

A szervezők szerint akár 4 méteres hullámokra és 25 csomós szélre is számítaniuk kell a 128 hajóból álló mezőny tagjainak, éppen ezért rázós versenyre készülnek a bizottság tagjai.

Hideg lesz. Eső lesz. Rázós lesz. Az emberek tengeribetegek lesznek, és lesznek balesetek, valószínűleg sérülések is

– mondta Goddard.

Nem üres fecsegés az elnök nyilatkozata, 2024-ben két vitorlázó halt meg a verseny során, két különböző balesetben, amelyeket a nehéz körülmények idéztek elő, sőt az akkori 104 hajóból harminc nem ért célba. A versenyrekordot egyébként az LDV Comanche tartja 2017 óta, amikor 1 nap, 9 óra, 15 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a távot. Ez a csúcs az idei időjárási körülmények miatt várhatóan nem lesz veszélyben.

A mezőny 628 tengeri mérföldet (1170 kilométert) tesz meg Sydneyből Új-Dél-Wales állam déli partjai mentén és a Bass-szoroson át Tasmánia fővárosáig, Hobartig.