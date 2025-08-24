Lerajtolták Marc Márquezt, de a MotoGP klasszisa levadászta riválisát és nyert a Balatonon

A várakozásoknak megfelelően Marc Márquez nyerte meg a MotoGP magyarországi főfutamát. Az első helyről induló spanyolt ugyan megelőzték a rajtnál, de aztán visszavette a vezetést és onnantól kezdve, hogy élre állt, nem volt kérdés az újabb győzelme. Az egymást követő hetedik nagydíjat nyerte meg. Pedro Acosta lett a második, Marco Bezzecchi pedig a harmadik lett a 33 év után ismét megrendezett Magyar Nagydíjon.

Szombaton ugyan rendeztek egy időmérőt és egy sprintfutamot is (amit Marc Márquez nyert meg), de a nap legnagyobb visszhangot kiváltó történése az volt, hogy Acosta kicsúszása után a motorja kis híján eltalált egy operatőrt, csak centiken múlt a tragédia…. Szerencsére még csak sérülés sem történt.

A vasárnapi főversenyen előtt Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tett egy tiszteletkört a Balaton Parkban.

A MotoGP főfutamának rajtja után Bezzecchi és az élről induló Márquez kis híján összeakadtak, az olasz pedig az élre tudott állni, míg a spanyol a harmadik lett, miután Franco Morbidelli mögé szorult. Enea Bastianini a második körben úgy csúszott el, hogy az egyik kanyarban keresztbe ment a riválisok előtt, szerencsére senkinek sem ütközött neki.

Márquez fokozatosan faragni kezdett a hátrányából, már a nyolcadik körben megpróbálta visszaszerezni az első helyet, ez végül a 11.-ben sikerült is neki. Ezután körről körre szakította le a többieket, és végül magabiztos győzelmet aratott, az egymást követő hetedik nagydíjat nyerte meg.

Márqueznek ez az idei 10. futamgyőzelme, és mivel még nyolc forduló hátravan az idényből, könnyen előfordulhat, hogy megdönti majd a saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban.

A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára. A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.

Sporttörténelem a Moto2-ben, célfotó a Moto3-ban

Sporttörténeti sikert aratott a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíjának Moto2-es versenyében David Alonso, aki a kategória első kolumbiai győzteseként ünnepelhetett.

Sokáig úgy tűnt, hogy az összetett pontversenyben élen álló spanyol Manuel Gonzaleznek a kezdeti csaták után nem lesz ellenfele a befejezésig, még úgy is az élen maradt, hogy óriásit kellett mentenie öt körrel a vége előtt. Igen ám, de egyszer csak a semmiből megérkezett Alonso:

a futam előtt a vb-pontversenyben csak a 17. Alonso az utolsó körben pedig a harmadik szektor végén utasította maga mögé Gonzalezt is, aki a végén még kapkodott egy kicsit, és így csak a harmadik lett.

Alonso idei legjobb eredménye ezt megelőzően egy harmadik hely volt Nagy-Britanniában, most viszont a kategória történetének első kolumbiai futamgyőztese lett. Tette ezt ráadásul újoncként, mert az előző idényben még a Moto3-ban versenyzett, ott viszont nagy fölénnyel – 20 futamból 14-et megnyerve – világbajnoki címet nyert.

A spanyol Maximo Quiles nyerte a Moto3-as versenyt. A KTM-mel versenyző 17 éves motoros mögött az argentin Valentin Perrone (KTM) ért célba másodikként, a spanyol David Munoz (KTM) pedig harmadikként.

Az első három helyen folyamatosak voltak az előzgetések, a fiatal motorosok nagyot küzdöttek egymással. Az utolsó három körnek Perrone vezetésével vágott neki a mezőny, az argentin mögött Quiles, Munoz, Piqueras, Rueda volt a sorrend.

Az utolsó körben aztán Quiles egy nagyon rövid és bátor féktáv hibátlan végrehajtásával lehagyta Perronét, aki viszont nem akart megelégedni a második pozícióval, visszatámadott, ellenfelénél jobban vette az utolsó sikánt és a célegyenesre fordító kanyarban elment Quiles mellett. Még itt sem volt azonban vége a versenynek, ugyanis a spanyol motoros jobban gyorsított ki, mint argentin riválisa – és még az sem zökkentette ki, hogy az ellenfele könyékkel oldalba vágta –, és végül 0.018 másodperccel hamarabb szelte át a célvonalat, mint Perrone.