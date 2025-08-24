Vérfagyasztó képsorok: kicsin múlt, hogy a pályáról kivágódó motor nem találta el az operatőrt a Balaton Parkban

Ijesztő videót osztott meg a MotoGP, amelynek magyarországi hétvégéjét rendezik a balatonfőkajári Balaton Parkban. A szombati időmérő második szakaszában Pedro Acosta vesztette el a motorja felett az irányítást a 8-as kanyarban, kicsúszott a pályáról, a KTM-je pedig nagy sebességgel nekivágódott a pálya széli kerítésnek, ahonnan aztán felpördült a levegőbe, épp ott, ahol egy kamera is volt, mögötte pedig a MotoGP-stáb egyik operatőre.

Hajszálon múlt, de végül nem történt tragédia, a motor csak a kamerát találta el, a felpillantó Acostának az operatőr, Joao jelezte, hogy rendben van.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta‘s bike impact is probably the most shocking video you’ll see today! 😮 We’re so glad to see he’s ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

A MotoGP később egy olyan videót is közzétett, ami szerint a spanyol motorversenyző a később felkereste Joaót. „A kamerát azt meg lehet javítani. Haver, tényleg örülök neki, hogy találkozunk, és hogy jól vagy” – mondta Acosta, aki aztán megmutatta csapata garázsát is Joaónak.

Az esetről a többi közt a crash.net is beszámolt, amely szerint az eset nem tünteti fel jó színben a magyar futam rendezőit.

33 év után tért vissza a gyorsaságimotoros világbajnokság hazánkba, a MotoGP-ben szombaton már lement a sprintfutam, amit a várakozásoknak megfelelően Márc Márquez nyert meg. A vasárnapi főverseny rajtja 14 órakor lesz.