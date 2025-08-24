MotoGP: tragikus sorsú magyar legendára emlékeztek a Balaton Parkban

A gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyhétvégéjének vasárnapi zárónapján Drapál Jánosra, az első magyar futamgyőztesre emlékeztek a Balaton Parkban, ahol 300 szerencsés szurkoló személyesen találkozhatott a MotoGP mezőnyének versenyzőivel.

Nem sokkal a Moto3-as futam előtt a rajtrácson mutatták be az 1985-ben tragikus balesetben, mindössze 37 évesen elhunyt egykori versenyző sisakját, valamint az 1973-as Osztrák Nagydíjon aratott győzelméért kapott babérkoszorút.

A megemlékezésen részt vett fia, Drapál Ferenc, a 2007-ben a 125 kcm-esek között világbajnok Talmácsi Gábor, valamint Jorge Viegas, a Nemzetközi Motorsport Szövetség elnöke is.

Drapál János első magyarként, 1971-ben a Csehszlovák vb-futamon 150 ezer ember előtt diadalmaskodott, karrierje során négy versenyt nyert a sorozatban.

A megemlékezést követően rendezték meg az úgynevezett Hero Walkot, amelyen a MotoGP-versenyzők találkoztak a balatoni pályára elsőként érkező 300 szerencsés drukkerrel. Az eseményen részt vett többek között Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer és Brad Binder is.