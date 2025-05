„Remélem, hogy ez a mostani eset elindít egy előremutató folyamatot” – helyesli eltiltását a bírót ócsároló Ivkovics

Húsznapos eltiltást kapott Ivkovics Sztojant, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kosárlabdacsapatának szakmai igazgatóját.

A klub honlapjának pénteki híradása kiemelte: a magyar szövetség (MKOSZ) az eltiltás mellett 500 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a magyar-horvát szakembert, aki a május 14-i, Honvéd elleni hazai meccsen térhet vissza leghamarabb a kecskeméti kosárlabdacsapat padjára.

Az MKOSZ azért indította meg eljárását, mert a szakember csapata veresége után keményen kritizálta a találkozó játékvezetőjét, Nyilas Istvánt.

Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki egész évben terrorizált minket, és komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni

– mondta Ivkovics.

A korábbi szövetségi kapitány pár nappal később sem fogta vissza magát, akkor azt mondta: „A játékvezető úriembert diagnosztizáltam a meccs után, ez adta a nyilatkozatom alapját. Azt a javaslatot tettem, hogy használjon Xanaxot, mert a mérkőzés végén nagyon ideges volt, továbbá megelőzésképpen Aspirin Protectet a vérkeringésre, illetve a vörös szemre, és úgy láttam, hogy D-vitaminra és sok napsütésre is szüksége van, mert túlságosan sápadt volt.

Ivkovics most helyes döntésnek nevezte az eltiltását. „Gyorsan reagált a szövetség, és ezzel precedenst is teremtett, hogy a jövőben is hasonlóképp kell eljárni. Remélem, hogy ez a mostani eset elindít egy előremutató folyamatot, amely kiterjed a magyar kosárlabdáért dolgozó klubok, szakemberek, játékosok és a játékvezetők érdekvédelmére is.

Ha ezt sikerül elérni, hogy mindenki megkapja a jogos és szakszerű képviseletet, akkor boldog és nyugodt leszek. Ellenkező esetben tovább kell folytatni az erre való törekvést

– fejtette ki Ivkovics a Kaposvár oldalán.

„Nem lepődtem meg, hogy előbukkant az a kör, amely előszeretettel forgatja ki a szavaimat. Ami viszont fájó, hogy páran olyanok is csatlakoztak hozzájuk, akikben eddig megbíztam. A kolozsvári Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatottal megteremtettünk egy erős értékrendet. Rend, fegyelem, hierarchia, család, Isten, haza. Ezek határozták meg a mindennapjainkat, és én ezután is így fogom élni az életemet”.

A Kecskemét szombaton az SZTE-Szedeákot fogadja a férfi NB I alsóházi rájátszásában. Négy kör után a Kecskemét 10, a Szedeák 8 ponttal áll.