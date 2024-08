Olimpiai bajnok az öttusázó Gulyás Michelle

Gulyás Michelle nyerte a női öttusázók versailles-i kastélyparkban rendezett döntőjét, miután a kombinált számban előtti 13 másodperces hátrányát ledolgozva, magabiztosan zárta le a versenyt.

Gulyásnak kiemelkedően sikerült a csütörtöki vívás, amivel megalapozta későbbi jó szereplését a csoportban. A versailles-i pályán, tömött lelátók ellőtt a lovaglásnál kétszer hibázott, majd a második leggyorsabb volt az úszásnál, és a négy lövészettel megszakított 5×600 méteres futásban pedig jó sorozatai voltak, így többnyire egyedül haladt az élen, majd két riválisával közösen, kézen fogva futottak be a célba.

Guzi a csütörtöki vívásával 15. volt a kezdésnél, a lovaspályán nem hibázott, bónuszvívásban nem szerzett pontot, úszásban pedig kilencedik volt 2:16.93 perccel. A kombinált számnak tizedikként vágott neki, jó lövészetekkel és futással felzárkózott, végül pár méterrel Gulyásék csoportja mögött ért célba negyedikként. Az utolsó, összetett számban 11:20.80 perccel a második legjobb volt.

A vasárnapi döntőn Gulyás utolsó előttiként lovagolt, úgy tűnt a helyszínen, mintha izgult volna, de így is hiba nélkül végigment a pályán. A bónuszvívásnál nem szerzett pontot, majd az úszásnál a negyedik leggyorsabb volt, így ismételten a második helyről várhatta a kombinált számot. Guzi sem rontott lovaglásnál, a bónuszvívás pedig neki sem hozott pontot, a 200 métert a medencében a hetedik leggyorsabbként teljesítette.

Következett tehát a mindent eldöntő szám, a kombinált, amit Gulyás az élen álló hazai versenyzőhöz, Elodie Clouvel-hez képest 13 másodperc hátránnyal kezdett meg – koreai riválist 18, az olasz Elena Michelit 20 másodperccel előzte. Gulyás Michelle nagyon bekezdett, az első lövészet után átvette a vezetést a sokat rontó franciától, amit a második lövészet után is megőrzött, mögötte a francia és a dél-koreai versenyző haladtak. Guylás az utolsó lövészet után is az élen maradt, 600 méterre került a győzelemtől, az előnye ekkor már 11 másodperc volt. Clouvel ezt nem is tudta ledolgozni, a 23 éves magyar versenyzőé lett az aranyérem.

Mindenképpen történelmi volt ez az öttusaverseny, ugyanis ez volt az utolsó alkalom, amikor lovagolás is szerepelt a programban.