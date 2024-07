Milák nem nyilatkozott, Márton ki akarta centizni

Milák Kristóf bemutatkozott az olimpián. A 200 méteres pillangóúszás címvédőjének felkészüléséről gyakorlatilag semmit sem tudni, így arról is csak találgatni lehetett, milyen formában érkezett meg Párizsba. Milák aztán a legjobb idővel (ő úszott egyedül 1:54-en belül) jutott tovább az elődöntőbe, egy elégedett grimasszal vette tudomásul az időeredményét.

Az elmúlt időszakban nem állt meg az újságíróknak a vegyes zónában, ez most is így volt, egy fejcsóválással jelezte, hogy most sem beszél, majd a versenyszám végén.

A szám másik magyarja, Márton Richárd a negyedik futamban úszott, abban, amiben a hazaiak kedvence, Léon Marchand is, akit elképesztő hangzavar fogadott. Márton összesítésben a 16. helyet csípte mag, azaz ő is készülhet az esti elődöntőre.

Ki akartam centizni nagyon, olyan 12-13. hely környékére, azt nem tudtam, hogy pont 16 lesz. Sokszor láttuk már ebben a számban, hogy délelőtt valaki begyújtja a rakétákat, és délutánra nem marad erő. Ez volt a cél, a középdöntő, délután meg odacsapunk, meglátjuk, hogy mire lesz elég

– mondta Márton Richárd, aki arról is beszélt a sekély párizsi medence kapcsán, hogy a Komjádiban készültek az olimpia kapcsán, ahol csak kétméteres a víz, a La Défense azért kellemesebb élmény. A hangulatról annyit mondott, erős, főleg, amikor Marchand-nak szurkolnak a franciák (az utolsó hosszra fordulva valóságos hangorkán volt a 17 ezres csarnokban), ez pedig őt is felspannolja, hogy menjen előre.

A 200 pillangó elődöntőit a kedd esti programban rendezik 20.44-től, a döntő pedig szerdán lesz.