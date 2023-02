Olimpiai bajnokkal erősítene a Telekom Veszprém

A súlyos anyagi gondokkal küzdő Kielcéből erősíthet a Telekom Veszprém, írta az Echodnia.eu.

A lengyel klub elveszítette a főszponzorát az ukrán-orosz háború miatt, ezért nagy gondokkal küzd, de arra még ígéretet tett, hogy a jelenlegi szezont be tudja fejezni. Ennek ellenére tartja magát több pletyka is a Kielce kapcsán, többek között az is, hogy a Szeged kispadjára Talant Dujsebajev ül le, vele együtt pedig két fia, Daniel és Alex Dujsebajev is a klubhoz szerződik, míg Nedim Remili a Veszprém játékosa lesz.

Csakhogy a Telekom Veszprém nem ér rá a szezon végéig, mivel a decemberben térszalag-szakadást szenvedő Omar Jahját pótolnia kell a Bajnokok Ligája rájátszására. A lengyel Echodnia rámutatott, hogy a Kiel elleni BL-meccsre utazó Kielce-keretből már kimaradt Remili, ugyanis már a Veszprémbe igazolásának utolsó simításai zajlanak. A lengyelek szerint kedden, vagy szerdán jelenti be új klubja a francia olimpiai bajnok irányítót, akiért annyi pénzt ad majd a magyar klub, hogy segítsen a Kielcének végigvinni a nyárig tartó szerzont.