Tíz másodperccel a vége előtt győzelemért támadott a Győr, mégis kikapott

Drámai végjátékot követően 29-28-ra kikapott a Győri Audi ETO KC Metzben.

Az első gólt ugyan a győriek dobták, de 2-2 után a hazai csapatnak jött ki jobban a lépés és 5-4 után három gólt is lőttek a franciák anélkül, hogy egyet is kaptak volna. Nem sokkal ezután időt is kért Ambros Martín, hogy rendezze a sorokat, de érdekes módon 10-7-nél már a Metz időkérése miatt állt meg a játék. Ennek ellenére sikerült beérni a francia csapatot, 11-11-nél a végig rengeteget magára vállaló Ana Gros már hat gólnál járt és nagy szerepe volt abban, hogy 13-13-as állással vonultak pihenőre a felek.

Térfélcsere után újra a hazai együttes tudott előnyt kidolgozni, de az ETO fáradhatatlanul tapadt ellenfelére, 18-15-ről és 23-20-ról is visszajött döntetlenre. Az utolsó nyolc perc már 24-24-es állásról indult és igazi őrült meccs alakult ki, kétszer a Metz, kétszer pedig a Győr szerzett vezetést, ráadásul a két edző is időt kért még utoljára. Az utolsó percben úgy tűnt, az ETO kerülhet ki győztesként, de hetest kapott a hazai csapat, amit Jörgensen a bal alsóba dobott.

Csupán tíz másodperce maradt támadni a vendégeknek, ám hiba csúszott a játékba, Stine Oftedal labdája az ellenfélnhez került, Chloé Valentini pedig úgy bombázott a bal alsó sarokba, hogy már nem volt idő középkezdésre sem.

A Metz győzött, amivel három ponttal vezeti a B csoportot a győriek előtt, akiket oda-vissza vert a szezonban. A csoportkörből két mérkőzés maradt hátrra.