Időntúli hetest védve nyert meccset a PSG kapusa

Nem alakulhatott volna izgalmasabban a francia élvonalbeli kézilabda-bajnokság 15. fordulójának rangadója, a Nantes-PSG mérkőzés.

A hazai csapat 4-1-re ellépett és az első félidő hajrájáig nem is érte be a párizsi csapat. Végül 12-12-nél sikerült a vendégeknek, sőt félidőre már 17-16-os PSG-vezetéssel vonultak a csapatok. Hasonlóan szoros volt a második félidő is, ahol aztán újra a hajrá döntött csak. A PSG 30-30 után két gólt dobott zsinórban, erre kettővel felelt a Nantes, de az újabb párizsi találat után szabálytalanság is történt, így időntúli büntetőre került sor, ami eldöntötte a meccset. Sadou Ntanzi állt oda, lövését azonban lábbal védre Andreas Palicka, így a vendégek bezsebelték mindkét pontot.

HBC Nantes 32-33 PSG Handball

2 huge points for PSG in Nantes without Syprzak and Steins in front of more than 10.000 spectators! Palicka becomes the hero!

🎥: Beinsport#handball pic.twitter.com/nA39Wvgrsr

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) December 21, 2022