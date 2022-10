Borics Ádám: Szerettem volna ezt a címet megnyerni Magyarországnak, bármi áron

Borics Ádámnak a repülő térdesek sem jöttek be, Pitbull nyerte a címmeccset

Borics Ádám a Facebook-oldalán foglalta össze gondolatait azt követően, hogy vasárnap hajnalban elveszítette élete első címmérkőzését Patrício Pitbull Freire ellen a második legnagyobb MMA-s szervezetnél, a Bellatornál. A brazil címvédő egyhangú pontozással védte meg pehelysúlyú címét.

Először is szeretnék elnézést kérni mindenkitől! Nagyon szerettem volna ezt a címet megnyerni Magyarországnak, bármi áron!

– kezdte bejegyzését a magyar ketrecharcos, aki azzal kezdte, ez volt élete legnehezebb felkészülése több okból is, de ezeket még nem akarja részletezni, mert csak kifogásnak tűnne.

Elismerte, hogy a sportági legenda Pitbull jobb volt nála, mert a védekezés magasiskoláját mutatta be, nem indított egyetlen támadást sem első szándékból. Védekezéssel és pontozással pedig elég nehéz egy címvédőt megfosztani az övétől.

Borics háromszor is bepróbálkozott a védjegyének számító repülő térdrúgással, riválisa azonban ezt mindhárom alkalommal jól olvasta, és jobban is jött ki a szituációkból, mert a földre tudta vinni a magyart. „Van amit lehet túlerőltettem, de a cím, öv mellett a közönséget is meg akartam nyerni és nem gondoltam két sikertelen kísérlet után számít még harmadikra is” – írta ezzel kapcsolatban Borics.

Pszichésen most nagyon kivagyok, mert úgy érzem meg lehetett volna. Bizonyítani szerettem volna szűkebb környezetem mellett Mindenkinek, aki kedveli a küzdősportot

– írta, hozzátéve, hogy a csalódottságán és a szerzett sérülésén most megpróbálja minél előtt túltenni magát, hogy aztán bizonyíthasson magának, az edzőinek, az edzőpartnereinek, barátoknak, szurkolóknak, ellenfeleknek és kritikusoknak is.

A 29 éves Borics Ádám 20. profi mérkőzésén a második vereségét szenvedte el, 18-2 a mérlege.