Túlszárnyalta az elvárásokat, Eb-6. a magyar tornacsapat

A magyar férfi tornacsapat a hatodik helyen végzett a müncheni multisport Európa-bajnokság keretein belül zajló kontinensviadalon.

A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond, Kiss Balázs összeállítású együttes a csütörtöki selejtezőből nyolcadikként lépett tovább, szombaton pedig remek teljesítményt nyújtva, a németeket és a spanyolokat megelőzve két pozíciót javított.

Kovács István szövetségi kapitány a kiutazás előtt azt mondta: a cél a legjobb 13 közé kerülés, mert így részt vehetnek az október 29. és november 6. közötti, liverpooli olimpiai kvalifikációs világbajnokság csapatversenyében.

„Már a selejtezőnél is elmondtam, hogy a döntőbe kerülésnek is nagyon örültünk, de az, hogy javítani is tudtunk, hihetetlen. Ha nem rontunk, akkor bele tudtunk volna szólni akár a dobogós helyezésekbe is” – idézte a szövetség közleménye.

Az aranyérmet a britek érdemelték ki, a második helyen az olaszok, a harmadikon pedig a törökök végeztek.

Mészáros egyéni összetettben hatodik lett csütörtökön, talajon pedig másodikként került be a vasárnapi szerdöntőbe.