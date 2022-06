Az ausztrálok más vízilabdameccset láttak, mint a magyarok

Kedd este a Margitszigeti Sportuszodában a női vízilabda-válogatott egy kőkemény meccsen 7-6-ra legyőzte Ausztráliát és bejutott a hazai rendezésű világbajnokság elődöntőjébe.

Bíró Attila szövetségi kapitány szerint „Igazi gennyes mérkőzés volt”. Csapatunk egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékosa, Rybanska Natasa sem maradt adós a jelzőkkel, belőle ezekkel a szavakkal szakad ki a feszültség: „Azt éreztem, hogy vért kell hugyozni minden egyes gólért”.

Ebből a szempontból is érdekes, hogyan élték meg ugyanazt a mérkőzést az ausztrál lányok. A három gólt szerző Bronte Halligan például nagyon jó meccset élt át a vízben, ahol mindkét csapat nagyon jól védekezett. Külön kitért azonban a magyar közönségre is:

A szurkolók megőrültek ma este, olyan klassz dolog volt részese lenni ennek, hogy mindegy, milyen eredmény született. Fiatal csapat vagyunk, sok lánynak ez volt az első világbajnoksága, ezért is fontos, hogy életünk legjobb élménye volt Magyarország ellen negyeddöntőt játszani.

Az ausztrál szövetségi kapitány hasonló szellemben fogalmazott:

„Nagyon jó védekező játékot játszottunk. Sajnos ma nem tudtunk elég gólt szerezni, túl sokszor találtuk el a kapufát. Gratulálok Magyarországnak, ma jobban játszottak, mint mi. A mérkőzés fantasztikus élmény, igazi tanulási folyamat volt a játékosaim számára.

Ausztráliában hajnali 5-kor kell kelniük a játékosaimnak, nem profi sportolók, iskolába vagy dolgozni járnak, majd utána késő este is edzenek. Általában 50 ember előtt játszanak, most 6000 előtt, ami fantasztikus élmény. Nem is lehetnék büszkébb a lányaimra