Spanyolország kapusbravúrokkal és nagy fordítással jutott Eb-döntőbe

Bejutott a fináléba a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság döntőjébe a címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott, amely 29-25-re legyőzte a világbajnok Dániát.

Az első percek főleg a védelmekről szóltak, a dánok hatékonyabban kezdtek: az első 11 spanyol kísérletből hetet hárító Niklas Landin vezérletével jól védekeztek, így először nekik sikerült kétgólosnál nagyobb előnyt kiharcolniuk (7-4), írta tudósításában az MTI.

A legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő spanyolok időkérése sem tudta megtörni a dán lendületet, a játékrész utolsó perceiben viszont a skandinávok hibáit kihasználva Aleix Gómez vezérletével sikerült a felzárkózás (13-14).

A fordulat a szünet után következett be, Spanyolország a 41. percben vezetett először (17-16), majd meglépett három góllal. Gonzalo Pérez de Vargas nagyon elkapta a fonalat (37 kísérletből 14-et hárított), és ugyan a világbajnok időkéréstől kezdve a védekezésváltáson át sok mindennel megpróbálkozott, nem tudott közelebb kerülni.

