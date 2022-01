A budapesti embertelen körülményekkel magyarázza klasszisa sérülését az izlandi kézikapitány

Izland ugyan tíz góllal megverte Montenegrót a kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában Budapesten, később a franciák nagy csatában legyőzték a dánokat, így Franciaország és Dánia jutott elődöntőbe a részben magyarországi rendezésű tornán, míg az izlandiak az ötödik helyért játszhatnak majd Norvégia ellen.

Izlandnál most azon aggódnak, hogy vajon legnagyobb sztárjuk, Aron Palmarsson bevethető lesz-e a pénteki összecsapáson. A csapatkapitány ugyan játszott Montenegró ellen, dobott is két gólt, de mindössze négy percet töltött a pályán. Bár az öltözőből egyszer még visszatért, miután ápolták, de hamar elhagyta ismét a kispadot és nem állt már be a meccsbe. A vádlija sérült meg, a szövetségi kapitány, Gudmundur Gudmundsson szerint a magyarországi körülmények miatt történt ez a sérülés.

Ez annak a következménye, hogy bezárták és nem hagyhatta el a szobáját. Sajnos azt kell mondjam, hogy embertelenek itt a körülmények. Néha történnek ilyen dolgok, abban bízunk, hogy nem komoly a sérülése

– mondta az izlandi kapitány a frettabladid.is-nek. Gudmundsson nyilatkozatával arra célzott, hogy Palmarsson, több izlandi játékos mellett, pozitív tesztet produkált a torna alatt, elkülönítették őket, ugyanakkor nem volt biztosítva számukra az edzéslehetőség, ebben pedig benne van, hogy sérülést szenved egy játékos.

Mint egy vicces börtönfilm

A mérkőzéseiket Pozsonyban játszó németek is tudnak mesélni majd erről az Európa-bajnokságról, a koronavírus ugyanis az ő dolgukat nehezítette meg leginkább, összesen 28 játékost kellett bevetnie a szövetségi kapitánynak, Alfred Gislasonnak. Németország a csoportját ugyan megnyerte, de ilyen előzmények után a középdöntőben mindössze egy mérkőzést tudott nyerni, a hetedik helyen zárta az Eb-t, a csapat már haza is tért.

Kapcsolódó Bukfencezve került helyzetbe a korábbi tatabányai kézis az Eb-n Milos Vujovicsé volt a meccs legnagyobb gólja, de a csapatát így is nagyon elverték.

Gislason a sport1.de-nek azt mesélte, egészen bizarr élményekkel gazdagodtak. A bevethető játékosokat is elkülönítették, nehogy további fertőzöttek legyenek.

Elég hülyén nézett ki a dolog, mert csak akkor látták egymást a játékosaim, amikor étkezés után kirakták a szobájuk elé a tálcájukat. Olyan volt, mint egy vicces börtönfilm

– mondta Gislason, aki szerint az egyetlen pozitívuma az volt az Eb-nek, hogy több fiatal is lehetőséget kapott és élt a lehetőséggel, külön kiemelte a 21 éves Julian Köstert.