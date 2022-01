Gólerős kapusa segítette Eb-döntőhöz a svéd kézicsapatot

Andreas Palicka szenzációsan védett és három gólt is szerzett, Svédország pedig nagy mérkőzésen 34-33-ra legyőzte Franciaországot a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság elődöntőjében.

Szenzációsan kezdte a mérkőzést a francia válogatott, amely pillanatok alatt 5-1-es előnyre tett szert, így a svédek szövetségi kapitánya, Glenn Solberg kénytelen volt időt kérni.

A svédek 10-10-nél érték utol a riválist, ebben Palickának kulcsszerep jutott, a Redbergslids kapusa néhány védés mellett három gólt is vállalt, mindannyiszor hibátlanul célozta meg az üres kaput.

What a return to the tournament for Andreas Palicka – the first of THREE empty-net goals, making him currently the top scorer of the game 🤯@hlandslaget 🇸🇪 #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/U9hUxISHs7

— EHF EURO (@EHFEURO) January 28, 2022