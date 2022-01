Ölelkezéstől az obszcén gesztusokig: kocsmahangulatban ünneplik a tenisz rosszfiúját

A csütörtöki elődöntőkben Nick Kyrgios és Thanasi Kokkinakis közönségkedvenc kettőse a közel telt házas Rod Laver Arénában két játszmában bizonyult jobbnak a harmadik helyen rangsorolt Marcel Granollers, Horacio Zeballos spanyol, argentin párosnál.

A szomszédos, szinte üres Margaret Court Arénában pedig a Matthew Ebden, Max Purcell duó a második helyen kiemelt Rajeev Ram, Joe Salisbury amerikai, brit egységet múlta felül, szintén két szettben.

