Újra ott lesz a világbajnokságon a darts királynője

A PDC bejelentése szerint a következő dartsvilágbajnokságon két női játékos vehet majd részt, a PDC Women Series első két helyezettje, Fallon Sherrock és Lisa Ashton.

𝗦𝗵𝗲𝗿𝗿𝗼𝗰𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝘀𝗵𝘁𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗹𝘆 𝗣𝗮𝗹𝗹𝘆!

We have it confirmed… both Fallon Sherrock and Lisa Ashton have qualified for the 2021/22 @WilliamHill World Darts Championship via the Women's Series. pic.twitter.com/QxA3NN68lL

— PDC Darts (@OfficialPDC) October 23, 2021