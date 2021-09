A rajtnál derült csak ki, hogy nem indul az egyik autó

Théo Pourchaire nyerte a Forma-2-es sprintfutamot Monzában.

A verseny érdekessége volt, hogy miután felsorakoztak a rajthoz az autók és elindították a mezőnyt, az egyik kocsi nem mozdult. Jake Hughes gyakorlatilag egy centit sem mozdult a versenyen, le kellett vinni a pályáról.

