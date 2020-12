A világelső vért izzadva ment tovább a dartsvébén

A vártnál jóval nehezebben jutott a dartsvilágbajnokság nyolcaddöntőjébe a világelső Michael van Gerwen.

A holland sztárjátékos a 16. helyen kiemelt angol Joe Cullennel meccselt, aki az első szettet be is húzta. Mindkét játékos elképesztő iramot diktált, száz feletti átlagokat dobált Cullen és a világelső is, Van Gerwennek 1-1 után elszúrta a kiszállóját a 2-2-höz, így aztán Cullen 3-1-re meglépett.

𝙊𝙉𝙀 𝙎𝙀𝙏 𝘼𝙒𝘼𝙔

INCREDIBLE DRAMA! Joe Cullen has hit 13 180s in 20 legs and he punishes the Van Gerwen misses to enter a 3-1 set lead!

Could the world number one be on his way home? pic.twitter.com/S4IjLEA9RI

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2020