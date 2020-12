Mick Schumacher úgy meghatódott, megszólalni is alig tudott

Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia nyerte meg a Forma-2-es világbajnoki sorozatot. A 21 éves német pilóta jövőre már a Forma-1-ben szerepel majd, a Haas istálló színeiben. Az F2-es széria vasárnapi, bahreini zárófutamán Schumacher ugyan nem szerzett pontot, de így is megőrizte összetettbeli első helyét, mert legfőbb riválisa szintén pont nélkül maradt.

– nyilatkozott a friss világbajnok, aki 2021-ben már a Forma-1-es Haasban fog versenyezni.

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 Champion 🏆

