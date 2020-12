Volt, mikor titkolta, hogy Schumacher, mégis sokan a neve miatt támadják

2021-ben megtörténik, amire a Forma-1 rajongói, de a Ferrari-szurkolók biztosan régóta vágytak már, Mick Schumacher bekerül a sorozatba. A legendás Michael Schumacher fia a Haas autójában ül majd és egy másik újonc, Nyikita Mazepinnel lesz a csapattársa.

A 21 éves versenyzőről egyesek azt tartják, csak a neve miatt kap lehetőséget versenyzőként, mások szerint éppen ezért dolgozott még keményebben. Ha azonban az elmúlt évek folyamatait megnézzük, nem tűnik érdemtelennek a lehetőség.

Minden sportoló számára nehéz megbirkózni azzal, ha az apja sztár. Ilyenkor hatalmas az elvárás, hogy felmenői nyomdokaiba lépjen az illető, ráadásul a rajongók és a média minden lépését kiemelten figyelik. Mick Schumacher esetében is így van ez, aki már egyévesen felbukkant a paddockban és hamar eldőlt, hogy a Forma-1-be kerülés lesz majd a célja.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020